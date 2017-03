Patientenverfügung und Vollmachten 2017-03-06T09:32+0100 2017-03-06T09:32+0100

Wie eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht inhaltlich gestaltet werden sollten, spricht Ingeborg Heinze am Dienstag, 7. März, von 19 bis 20.30 Uhr in der Stadtbibliothek, in Büderich, Dr.-Franz-Schütz-Platz 5, an. Entgelt: 6,60 Euro. Anmeldung unter Telefon 02159 916500–501. Von Alexander Ruth