Personal-Karussell in Kirche

Der Frühling weckt naturgemäß Kräfte, in der evangelischen Kirche Büderich konnten nun einige vakante Positionen vorübergehend oder ganz nachbesetzt werden. Nur die Zukunft der freien Pfarrstelle ist noch ungewiss. Von Alexander Ruth

Im Frühling kommt wieder leben in den Garten – und auch in der evangelischen Kirche Büderich ist einiges los: „Ja, bei uns stehen die Dinge niemals still“, sagt Pfarrer Wilfried Pahlke. Glücklich sei die Gemeinde nun, dass sie in ihrer Geschichte bereits die siebte Vikarin bei sich begrüßen darf. Mit Anja Hartmann habe die Gemeinde Büderich eine angehende Pfarrerin bekommen, „die bestens zu uns passt“. Und auf geistlicher Ebene darf sich Pahlke über noch mehr Unterstützung freuen: Pfarrerin Susanne Pundt-Forst packt in der Phase der Vakanz der zweiten, bis jetzt noch nicht neu besetzten, Pfarrstelle mit an. Aber auch bei der Besetzung der zweiten Pfarrstelle ist noch Bewegung drin. Die Büdericher wünschen sich „natürlich“ eine 100-Prozent-Stelle, der Kirchenkreis würde die Position gerne aber nur mit 50-Prozent-Stelle besetzen. Beide Voten seien an die Landeskirche gegangen, die am 23. Mai entscheiden werde. Erst danach könne eine Ausschreibung der Stelle erfolgen. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir die zweite Pfarrstelle in Büderich noch in diesem Jahr endgültig besetzt bekommen“, so der Pfarrer. Und noch eine Besetzung hat sich in den vergangenen Wochen geändert: Zwar wählten die Büdericher erst im vergangenen Jahr ein neues Presbyterium, zwei dieser neu gewählten Gemeindeoberhäupter haben sich aber bereits wieder ins Privatleben zurückgezogen. „Sie stellten unter anderem fest, wie viel Zeit dieses Ehrenamt in Anspruch nimmt“, so Wilfried Pahlke. Eine Position konnte bereits nachbesetzt werden: Sigrid Müller-Emsters hat den ehrenamtlichen Dienst in der Gemeindeleitung übernommen.

(Report Anzeigenblatt)