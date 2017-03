Pilates in der Begegnungsstätte 2017-03-13T09:12+0100 2017-03-13T09:12+0100

Ab Mittwoch, 26. April, beginnt um 8.45 Uhr ein neuer Pilateskurs in der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29. Pilates ist ein sanftes, wirkungsvolles Körpertraining, bei dem nicht die Quantität, sondern die Qualität der Übungen entscheidet. Es bringt Muskeln und Gelenke in Schwung, ohne sie zu belasten. Wesentliche Prinzipien sind: Kontrolle, Konzentration, bewusste Atmung, Zentrierung, Entspannung, Bewegungsfluss und Koordination. Der Kurs umfasst insgesamt zwölf Termine jeweils in der Zeit von 8.45 bis 9.45 Uhr und kostet 52,80 Euro. Schnupperstunden sind im aktuell laufenden Kurs möglich- Anmeldungen und weitere Informationen unter 02161 819942. Von Alexander Ruth