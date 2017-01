Pizzeria-Einbrecher in Büderich geschnappt

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Zeuge durch Geräusche auf einen Einbruch in eine Pizzeria an der Moerser Straße aufmerksam. „Gegen 1.30 Uhr konnte er drei Unbekannte beobachten, die offensichtlich in das Lokal einbrachen, während ein Mittäter vor der Tür Schmiere stand“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Der Zeuge informierte die Beamten. Als diese am Tatort eintrafen, rannte der Mann vor dem Lokal in Richtung Meerbuscher Straße davon. In Höhe der Straße „Am Pützhof“ konnten die Polizisten seine Flucht stoppen, sie nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Die drei Komplizen flüchteten derweil in Richtung der Straße „Am Breil“. Die Fahndung nach ihnen wurde auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt verlief aber ergebnislos. Der Festgenommene, ein 21-jähriger Düsseldorfer, stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)