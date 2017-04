Polizei: Fahndungs- und Kontrolleinsätze

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Verkehrsteilnehmer und fahndete verstärkt nach überregional agierenden Straftätern. Von Alexander Ruth

Im Fokus der Beamtinnen und Beamten stand auch die Verkehrssicherheit, so dass festgestellte Verstöße konsequent geahndet wurden. Schwerpunkt der Aktion waren die zur Europastraße „E 30“ gehörenden Autobahnen und angrenzende Gebiete.

Die Bilanz der Maßnahmen an insgesamt neun festen Kontrollstellen sowie durch mobile Fahndungsteams im Kreisgebiet belief sich auf 250 überprüfte Fahrzeuge und 251 Personenkontrollen. In 25 Fällen ahndeten die Polizisten Verkehrsverstöße mit Verwarnungen beziehungsweise Bußgeldern.

In einzelnen Fällen mussten die Ordnungshüter jedoch auch Strafanzeigen fertigen.

In Büderich, an der Neusser Straße fiel, gegen 20.35 Uhr, ein Autofahrer mit niederländischen Exportkennzeichen auf. Neben des Verdachts eines Zulassungsverstoßes konnte der 36-jährige Fahrzeugführer auch keinen Versicherungsschutz vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Kennzeichen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In Neuss, an der Alemannenstraße nahmen Fahnder in den Abendstunden einen 30-Jährigen fest, der mit Haftbefehl des Neusser Amtsgerichtes gesucht wurde. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen und stellten diese sicher. In folgenden Strafverfahren muss der junge Mann sich zudem wegen Widerstandes gegen die Polizei verantworten. Bei seiner Festnahme versuchte er zu flüchten und wehrte sich anschließend so sehr, dass zwei Beamte und er selber Verletzungen erlitten.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte die Polizei in Neuss, an der Viersener Straße, einen 49-Jährigen und sein Auto. Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte und für den Wagen kein Versicherungsschutz bestand. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige folgten. Auch der Meerbuscher Halter des BMW muss sich verantworten, wenn er zuließ, dass sein Auto ohne Fahrerlaubnis geführt wurde.

Ebenfalls an der Viersener Straße geriet ein 39-jähriger Düsseldorfer ins Visier der Polizei, weil er ein nichtzugelassenes Auto fuhr, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren.

Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen und der Feststellung von Straftaten bestand der Zweck der durchgeführten Kontrollen darin, den Druck auf reisende Täter zu erhöhen und gewonnene Erkenntnisse zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen im Zuge weiterer Ermittlungen zu nutzen.

Insbesondere im Kampf gegen Diebe und Einbrecher, die gezielt zur Begehung von Straftaten anreisen, geht die Polizei mit offenen und verdeckten Kontrollen vor. Doch bei ihrer Arbeit ist sie immer auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

(Report Anzeigenblatt)