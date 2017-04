Prüfung erfolgreich bestanden!

Jüngst wurde es für eine kleine Gruppe von Kinder sehr spannend: Für sechs Mädchen und Jungen stand die erste Gürtelprüfung an. „Seit einiger Zeit trainieren sie regelmäßig im Jugendzentrum Oase die Kampfkunstart Taekwondo“, erklärt Hans-Jürgen Barbarino, Leiter des Jugendtreffs. „Jeder, der sich mit diesen asiatischen Sportarten auskennt, weiß, hier kann man den Fortschritt der Sportlerinnen und Sportler an der Farbe der Gürtel erkennen.“ Von Alexander Ruth

In einer mehr als einstündigen Prüfung stellten sie ihr Können unter Beweis. Und dabei waren sie alle „sehr, sehr motiviert und zeigten eine durchweg gute Leistung“. So ist es auch nicht verwunderlich, dass am Ende der Prüfung, durch die Jan Dominik Stoffels die Kinder führte, jedes Kind eine Urkunde erhielt. Auf unserem Bild sind zu sehen: Trainer und Prüfer Hans-Jürgen Barbarino (4. Dan), Pia, Obai, Jan-Dominik Stoffels (Co-Trainer) Adél, Emma, Franka und Chuton-Lucas.

„Wer sich für diesen Sport begeistern kann, den laden wir gerne ein, sich einmal kostenlos an einem Training zu beteiligen“, so Hans-Jürgen Barbarino. Nähere Informationen erhalten Interessierte im Jugendzentrum Oase unter der Rufnummer 02132 10204 oder per Mail an info@jugendzentrum-oase.de. Foto

Jugendzentrum Oase

(StadtSpiegel)