Radfahrerin schwer verletzt 2017-06-21T09:22+0200 2017-06-21T09:22+0200

In Büderich verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah die Fahrerin eines VW-Golf am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr beim Abbiegen an der Einmündung Im Bachgrund/Düsseldorfer Straße eine Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch verletzte sich die Radfahrerin schwer. Rettungskräfte brachten die 52-Jährige in ein Krankenhaus. Von Alexander Ruth