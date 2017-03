Rede – und du wirst gehört

Am Freitag, 24. März, ist um 18 Uhr ist Meerbuschs FDP-Chef Ralph Jörgens zu Gast im Café „Leib und Seele“ in Büderich. Von Alexander Ruth

Ralph Jörgens ist Stadtrat in Meerbusch und hier Vorsitzender der Freien Demokraten. Seine Schwerpunkte sind Jugend, Schule und Bildung. Von Haus aus ist Ralph Jörgens Ingenieur. Er hat unter anderem viele Jahre im Management bei einem Neusser Automobilzulieferer gearbeitet. Im Laufe seines Arbeitslebens hat der Allrounder seine berufliche Identität jedoch immer wieder hinterfragt. Heute arbeitet er als selbstständiger Unternehmensberater. Ralph Jörgens handelt nach der Devise von Helmut Schmidt, der treffend sagte: „Wer nicht redet, wird nicht gehört.“ Dr. Ute Canaris wird Ralph Jörgens Fragen sowohl zu Politik und Gesellschaft stellen können, natürlich auch zu kommunalen wie zu überregionalen Themen. Und auch die Persönlichkeit Ralph Jörgens und sein Blick auf das Wesen Mensch werden aufschlussreich und interessant sein. Denn er ist ständig bereit seinen Fokus zu erweitern. So hat er im letzten Jahr ein „Philosophisches Café“ in Meerbusch initiiert und das nicht zuletzt deshalb, weil er öfters anders handelt als andere. Das beweist er auch mit seinem zukunftsweisenden Projekt des kommunalen Crowdfundings. Der Dialog beginnt um 18 Uhr und endet gegen 19 Uhr. Alle Meerbuscherinnen und Meerbuscher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei im Café „Leib und Seele“ an der Bethlehemkirche, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9, in Büderich.

(StadtSpiegel)