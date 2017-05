Robert holt die dritte Königswürde! FOTO: Vuhl FOTO: Vuhl 2017-05-17T15:22+0200 2017-05-17T15:52+0200

Premiere in Büderich: In dritter Generation ist die Königswürde an die Familie van Vreden gefallen: Seine Majestät Robert I. regiert nun die Schützen! Von Alexander Ruth