Schreiben lernen mit Sascha!

Am Freitag, 10. März, findet von 15 Uhr bis 18 Uhr wieder eine Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek Büderich statt. Wie gewohnt wird sie geleitet von dem Dortmunder Autor und Schreibdozenten Sascha Pranschke. Er gibt Tipps wie die Geschichten verbessert werden können und regt mit einfachen Schreibübungen auch zu neuen Ideen an. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Von Alexander Ruth