Sechs Fahrzeuge aufgebrochen 2017-03-17T15:02+0100 2017-03-18T00:00+0100

In Büderich stahlen Unbekannte irgendwann in der Nacht von vergangenem Mittwoch, 21.45 Uhr, auf Donnerstag, 7.30 Uhr, die Multifunktionslenkräder samt Airbags von insgesamt sechs Fahrzeugen (zwei BMW und vier Mercedes Modelle). Die Limousinen waren zur Tatzeit auf der Niederdonker Straße, sowie den Straßen „Im Bachgrund“, „In der Meer“ und „Am Wildpfad“ abgestellt. Der oder die Täter hatten an den Wagen jeweils die Türschlösser geknackt, um in deren Innenräume eindringen zu können. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Von Alexander Ruth