Sieben Hunde vergiftet?

Hundebesitzer sind in großer Sorge: Schon wieder ist ein Hund in Büderich gestorben. Legt ein Unbekannter Giftköder aus? Ist bereits der siebte Hund vergiftet worden? Von Alexander Ruth

Büderich. Am vergangenen Montag ist am Sieben-Schmerzen-Weg, vom Hohegrabenweg Richtung Kapelle Niederdonk, eine Hündin möglicherweise Opfer einer Giftköder-Attacke geworden. Klar ist: Innerhalb von nur einer Stunde ist sie nach dem Spaziergang gestorben. Beim Tierarzt erlag das vorher quietschlebendige Tier seiner möglichen Vergiftung. Jetzt sind Hundebesitzer in Sorge: Bereits 2008 berichtete der lokale Fernsehsender CenterTV über Giftköder in Meerbusch, 2009 titelte die Rheinische Post mit „Anschlag auf Polizeihunde“. „Ein krimineller Hundehasser hat am Eisenbrand offenbar zwei Diensthunde vergiftet. Vor einem Jahr waren dort bereits drei Hunde qualvoll gestorben“, berichtete sie damals. Und nach Meerbuschs bekanntestem Tierschützer Thomas Nachtigal sei vor zwei Jahren an ungefähr derselben Stelle wie nun am Montag ebenfalls ein Weimaraner verstorben. Das macht zusammen bereits sieben bekannte Fälle zwischen Eisenbrand und Niederdonk. „Wenn es innerhalb von einer Stunde passiert, wird es sich wohl um ein Nervengift handeln, wahrscheinlich um Carbofuran.“ Thomas Nachtigal ist im „Komitee gegen Vogelmord“ aktiv, aus der Szene kennt er das Gift. „Ich kenne es flüssig und riecht selber nach nichts.“ In Deutschland wäre es im Handel nicht erhältlich, nur spezielle Personenkreise hätten Zugang zu dem Insektizid.

Sollten Meerbuscher auf einem Feldweg eine Entdeckung wie eine Wurst machen, sollten sie sofort die Polizei rufen. „Nicht anfassen, das kann auch für Menschen schädlich sein.“ Die verstorbene Hündin wird derzeit untersucht.

(Report Anzeigenblatt)