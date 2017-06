Sommerfest am Deutschen Eck!

Die Jecken der KG Blau Weiss Büderich 1958 laden zum Sommerfest ans Deutsche Eck. Von Alexander Ruth

Am Sonntag, 9. Juli, lädt die KG Blau Weiss Büderich 1958 wieder zum traditionellen Sommerfest, mitten im südlichen Teil von Büderich, bekannt unter dem Namen „Deutsches Eck“, ein. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr können Meerbuscher dort mit den Jecken feiern, flanieren und genießen. An diesem Tage soll das Deutsche Eck zum Party-Eck umgewandelt werden. Reichlich Sitzplätze, ein Bierwagen, eine mobile Showbühne sowie Top-aktuelle Musik, angefangen bei Rock und Pop, Jazz und Swing bis hin zu poppigen Schlager laden zum Verweilen ein. „Die eine oder andere Überraschung auf unserer Showbühne bringt ihnen garantierte Kurzweile“, sagt Nikolaus Neuville der KG Blau Weiss Büderich 1958.

Kulinarisch Deftiges, wie Bratwurst, Nackensteaks vom Grill, dazu ein kühles Bier oder ein Vielzahl an antialkoholischen Getränken werden die Besucher nach Lust und Laune genießen können. „Auch in diesem Jahr wird unser Sommerfest durch eine Tombola mit absolut klasse bestückten Gewinnen für Freude sorgen.“

Große Abwechslung ist also geboten, daher lohnt sich ein Bummel zum Deutschen Eck. Die KG Blau Weiss Büderich lädt hierzu alle Bürgerinnen und Bürger aus Meerbusch ein um einen schönen unvergesslichen Tag mit uns zu erleben.

(StadtSpiegel)