Spanischkurs für Anfänger 2017-02-16T09:22+0100 2017-02-16T09:22+0100

Was ist fast so anregend wie ein Urlaub in Spanien, aber deutlich preiswerter? Ein Sprachkurs bei der Volkshochschule (VHS)! Die Nachfrage nach einem Spanischkurs für Anfänger war dieses Semester so groß, dass die VHS einen weiteren Kurs für Interessentinnen und Interessenten ohne Vorkenntnisse anbietet, die sich auf ihren Spanienurlaub oder erste berufliche Gesprächssituationen vorbereiten wollen. Im Vordergrund steht das Training von Hörverständnis und Sprechfertigkeit in den häufigsten Alltagssituationen. Von Alexander Ruth