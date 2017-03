Spaziergang durch Weyhe- Park 2017-03-10T15:20+0100 2017-03-11T00:00+0100

Erstmalig in diesem Jahr haben Interessierte am Sonntag, 19. März, die Gelegenheit, sich die enormen Veränderungen im Weyhe- Park aus der Nähe anzuschauen. Am kommenden Sonntag findet dort in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die erste Parkführung dieses Jahres statt. Durch Besitzer Peter Soliman sind bereits in den vergangenen Monaten umfangreiche Arbeiten zum Erhalt der Denkmäler sowie zur Wiederherstellung der Gebäude und wesentlicher Strukturen des Parks eingeleitet worden. Von Alexander Ruth