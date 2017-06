Spirit of Joy singt für Konfirmanden 2017-06-12T09:32+0200 2017-06-12T09:32+0200

Der Meerbuscher Gospelchor Spirit of Joy singt als musikalische Begleitung im Begrüßungsgottesdienst der neuen Konfirmanden 2017/18 am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Christuskirche in Büderich, Karl-Arnold-Straße 10. Interessierte Meerbuscher sind willkommen. Von Alexander Ruth