Sprechstunde zur Online-Ausleihe 2017-02-21T10:51+0100 2017-02-21T10:51+0100

Fragen zur Ausleihe digitaler Medien in der „Onleihe Meerbusch“ beantwortet Hans-Jürgen Pott wieder in der Stadtbibliothek am Mittwoch, 22. Februar, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Meerbusch, Dr.-Franz-Schütz-Platz 5. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 02132 916 448 oder per E-Mail über stadtbibliothek@meerbusch.de. Von Alexander Ruth