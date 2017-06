Stadtranderholung sucht noch Betreuer 2017-06-23T15:41+0200 2017-06-24T00:00+0200

Für die erste Runde der Stadtranderholung vom 19. bis 28. Juli an der Pappelallee in Lank sucht das Jugendamt der Stadt Meerbusch noch Betreuer. Gebraucht werden junge Leute ab 16 Jahren, die Spaß am Umgang mit Kindern haben. Alle Betreuer erhalten eine Bescheinigung über ihren Einsatz und eine Aufwandsentschädigung. Für die Betreuer gibt es wie immer eine Schulung, die auf die Tätigkeit vorbereitet. Termin dafür ist diesmal Samstag, der 1. Juli. Interessierte sollten sich kurzfristig bei Beate Enzel vom Jugendamt melden: Telefon 02132 8717, E-Mail beate.enzel@meerbusch.de. Von Alexander Ruth