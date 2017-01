Stricken und Häkeln bei der AWO Teilen

Ab Mittwoch, 8. Februar, wird in der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29, wieder gestrickt und gehäkelt. Hier kann jeder entsprechend seinem Können kreativ werden – egal ob mit Mützen, Schals, Ponchos oder Pullovern. Oder wie wäre es bei den winterlichen Temperaturen mit einem wärmenden Überwurf für den eigenen Vierbeiner? Sowohl Strick- und Häkelerfahrene als auch Anfänger sind im Kurs willkommen und werden bei ihren jeweiligen Projekten unterstützt. Der Kurs umfasst insgesamt sechs Termine, jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr und kostet 36,80 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen unter 02161 819942. Von Alexander Ruth