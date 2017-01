Sturzprävention für Senioren

In der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29, laufen aktuell wieder Kurse zur Sturzprävention. In einem der Kurse gibt es noch freie Restplätze. Mit zunehmendem Alter nimmt naturgemäß die Reaktionsfähigkeit des Menschen ab, was unter anderem zu einem erhöhten Sturzrisiko führt. Dieser Kurs richtet sich an ältere Menschen, auch Hochaltrige, die Stand- und Gehübungen durchführen können, wodurch auf vielfältige Art und Weise ihr Gleichgewicht geschult wird. Um das Sturzrisiko so gering wie möglich zu halten, besteht der Kurs immer aus den Kernelementen Kraft- und Balancetraining. Voraussetzung für den Besuch des Kurses ist, dass die Teilnehmer beim Training alleine gehen und stehen können. Der Kurs findet montags in der Zeit von 11.15 bis 12.15 Uhr statt. Schnupperstunden und ein Quereinstieg sind jederzeit möglich. Anmeldungen und weitere Informationen unter 02161 819942. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)