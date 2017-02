Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet Teilen

Twittern





2017-02-07T09:22+0100 2017-02-07T09:21+0100

Die Ortsgruppe Meerbusch des BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) trifft sich am Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Krone (ehemals Grotenburg’s), Moerser Straße, 12, in Büderich zu ihrem monatlichen Treffen. Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Die Organisation des Saubertags am Samstag, 4. März; der Antrag zur Einführung von Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet und die Besprechung von unbrauchbaren Insektenhotels und naturfreundlichen Gärten. Jeder Interessierte ist wie immer zum Treffen herzlich willkommen. Von Alexander Ruth