2017-01-17T09:32+0100 2017-01-17T09:31+0100

Am Sonntag, 22. Januar, begeht die St. Sebastianusschützenbruderschaft ihr Titularfest. Daher gibt es um 8.45 Uhr eine zusätzliche Heilige Messe in der Mauritiuskirche, anschließend ziehen die Schützen zur Totenehrung zum Alten Kirchturm. Nach dem Rückmarsch beginnt in der Gaststätte „Krone“ die Jahreshauptversammlung. Von Alexander Ruth