Tour-Planung in Kritik 2017-04-12T11:12+0200 2017-04-12T11:12+0200

Die Tour de France in Meerbusch soll ein sportliches Highlight in der Geschichte der Stadt werden. Jetzt sorgt allerdings erst einmal Meerbuschs bekanntester Pirat für Wirbel neben der Rennstrecke: In der vergangenen Sitzung des Haupt,- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss bezweifelte er die korrekte Vergabe von Dienstleistungen: „Das Vorgehen bei der Stadtverwaltung hat ein gewisses Geschmäckle“, sagt Marc Becker von den Piraten in Meerbusch. Aus seiner Sicht habe die Stadtverwaltung die Vergabe des gastronomischen Betriebs für den TourTag in Meerbusch recht „freihändig“ vergeben. „Wir loben zwar das Bemühen der Stadt, die Kosten für den Steuerzahler so gering wie möglich zu halten, halten jedoch diese Vergabe für nicht rechtmäßig.“ Der Kern des Anstoßes: Klaus Unterwainig (Winterweltwirt) und die Crowned by Bresges GmbH übernehmen den gastronomischen Part bei der Ausführung des TourTags in Büderich. Beide müssen keine sonst übliche Sondernutzungsgebühr zahlen. „Wir haben mehrere Angebote eingeholt. Wenn wir eine Agentur beauftragt hätten, wären mindestens 45.000 Euro von der Stadt zu zahlen gewesen“, sagt Michael Gorgs, Sprecher der Stadt Meerbusch. Darum habe man sich für die „günstigere Variante“ entschieden. Pirat Marc Becker sieht hier einen geldwerten Vorteil für Unterweinig und Bresges. „Meerbuschs Gastronomen müssen Terrassengebühr bezahlen und die nichts?“ Er hat ein Rechtsgutachen in Auftrag gegeben. Von Alexander Ruth