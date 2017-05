Trödelmarkt an Haus Meer 2017-05-18T10:12+0200 2017-05-18T10:12+0200

Am kommenden Sonntag, 21. Mai, findet auf dem P& R Parkplatz Haus Meer an der Moerser Straße in Büderich einer der letzten noch erhalten gebliebenen echten Floh- und -Trödelmärkten der Region Niederrhein mit fast keinen Neuwarenständen statt. Von Alexander Ruth