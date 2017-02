Nach dem Trainingsmotto der „Budo Mixed Martial Arts“-Gruppe (BMMA) des Budoclubs Taifun Büderich sollen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, verschiedene Kampfstile anzuschauen und auszuprobieren. Der Verein wird deshalb im Jahr 2017 mehrere Lehrgänge mit erfahrenen Kampfsportexperten anbieten. Der 1. Lehrgang „Ju-Jitsu“ wird am Dienstag den 7. März, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der alten Turnhalle der Mauritius-Grundschule, Büdericher Allee (Zugang über Schulhof Dorfstr. 18), in Büderich stattfinden. Von Alexander Ruth

Sensei Manfred Thull (4. Dan Jiu Jitsu) wird diesen Lehrgang abhalten. Ju-Jitsu ist die traditionelle Kriegskunst der Samurai, die bei Verlust der Waffe oder besonderen Angriffen eingesetzt wurde. Ursprünglich waren die Techniken je nach Clan geheim und dem Adel vorbehalten. Zum Ende der Ära der Samurai wurden vermehrt Polizisten gegen jegliche Art von Attacken in Ju-Jitsu ausgebildet, um widerspenstige Samurai waffenlos zu entwaffnen und zu überwältigen. Dementsprechend effizient und kompromisslos wurden und werden die Techniken eingesetzt – damals wie heute. Hier haben die Teilnehmer nun die Möglichkeit, in diese Kampfkunst unter dem Motto „Kurz und hart“ reinzuschnuppern. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahre auch Nichtmitgliedern möglich. Alle genauen Infos sowie das Anmeldeformolar finden Interessierte unter www.bctb.de . (StadtSpiegel)