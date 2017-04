Treffen der Fluglärmgegner 2017-04-05T12:30+0200 2017-04-05T12:30+0200

Am Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr, lädt der Verein „Bürger gegen Fluglärm“ zu seinem monatlichen Treffen in das Gasthaus Krone, Moerser Straße 12, in Büderich ein. Folgende Themen werden besprochen: Es werden die Bemühungen erläutert, um das lärm- und abgasintensive Flachstartverfahren zu reduzieren. Der Stand der laufenden Klagen des Vereins beim OVG Münster wird dargestellt. Über den aktuellen Status der Einwendungen gegen die Kapazitätserweiterung wird berichtet. Von Alexander Ruth