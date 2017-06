Unfallflucht an Hildegundisallee 2017-06-26T14:31+0200 2017-06-26T14:31+0200

Am vergangenen Freitagnachmittag erstattete die Mutter einer Schülerin auf der Polizeiwache in Meerbusch Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. „Demnach war ihre Tochter am selben Tag, gegen 11.20 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule gewesen“, berichtet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. An der Kreuzung Hildegundisallee / Friedrich-von-der-Leyen-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen der 16-Jährigen und einem Kleinwagen. Dabei stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich. „Der PKW-Fahrer setzte anschließend seinen Weg über die Hildegundisallee fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern“, so die Polizei. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallflüchtigen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300–0 entgegen genommen. Von Alexander Ruth