Vier Einbrüche am Dienstag 2017-02-15T14:23+0100 2017-02-15T14:23+0100

Einmal an der Niederdonker Straße, zweimal an der Necklenbroicher Straße in Büderich und einmal am „Kaldenberg“ in Lank-Latum schlugen Einbrecher alleine am Dienstag in Meerbusch zu. Von Alexander Ruth