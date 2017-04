Vorstand in Büderich bestätigt

Ihr Vertrauen sprachen die Einzelhändler in Büderich ihrem Interessenvorstand aus. Thomas Perlick ist jetzt mit im Team. Von Alexander Ruth

Die Werbe- und Interessengemeinschaft Büderich (W& I) hat ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone abgehalten – und Andreas Galonska sowie Robert Selders wurden von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. „Wir werden weitere vier Jahre als Anlaufstelle für unsere rund 70 Mitglieder da sein“, sagt Andreas Galonska. Lediglich der Posten des Schatzmeisters wurde neu besetzt: Thomas Perlick (Küchen Konzepte Perlick) wird nun anstelle von Sieglinde Ipfelkofer (Dolce Vita Geschenkartikel) die Verantwortung übernehmen. „Der Einzelhandel muss mit Blick auf den steigenden Online-Handel seine Stärken und Qualitäten deutlich herausstellen und zeigen, wo die Vorteile liegen“, so der neue Schatzmeister. Allen Vorstandsmitgliedern des Werbe- und Interessengemeinschaft Büderich (W& I) sei wichtig, die Ortsgemeinschaft zu erhalten. Auch deshalb sei der Verein bemüht, die Mitgliedschaft in der Werbe- und Interessengemeinschaft für „eine breite Masse“ interessant zu machen. „Wir werden über die Beitragshöhe nachdenken“, regte Vorsitzender Andreas Galonska an. Er wisse, „dass die Bereitschaft bei den Büdericher Einzelhändlern da ist“. Er erinnert an die erfolgreiche Veranstaltung Sonnenblumensonntag und ergänzt: „Die Aufteilung in kleine Arbeitsgruppen für organisatorische Zwecke wie Plakataufhängen oder Flyer verteilen hat sich bewährt. Die jeweiligen Mitglieder verständigen sich über Multimedia, das funktioniert reibungslos.“

(StadtSpiegel)