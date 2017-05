Wahl der Sportler des Jahres

Noch bis zum 31. Mai können Meerbuscher Vorschläge beim Stadt-Sport-Verband einreichen. Die Ehrung wird parallel zur „Tour de France“ stattfinden. Von Alexander Ruth

Die Sportlerwahl geht in die heiße Phase: Noch bis zum 31. Mai können beim Stadt-Sport-Verband Vorschläge für die Wahl der Meerbuscher Sportlerinnen und Sportler sowie der Meerbuscher Mannschaften des Jahres 2016/2017 eingereicht werden. Beteiligen kann sich jeder. Gekürt werden in beiden Kategorien sowohl die Junioren als auch die Senioren vom ersten bis zum dritten Platz.

Meldungen mit entsprechender Begründung nimmt der Stadt-Sport-Verband bis zum Monatsende unter folgenden Adressen entgegen:

· per E-Mail an info@ssvmeerbusch.de

· per Fax an die Nummer 02159 8299080 oder

· per Post an den Stadt-Sport-Verband Meerbusch e. V., Postfach 4203, 40665 Meerbusch.

Nach dem Einsendeschluss tagt eine unabhängige Jury, um aus den Vorschlägen die besten Einzelsportler und Teams auszuwählen. „Bei den offenen Abstimmungen in früheren Jahren waren nicht selten die Kandidaten aus größeren Vereinen, die viele Fans mobilisieren konnten, im Vorteil. Randsportarten und kleinere Clubs hatten es hingegen schwer“, so Stephan Benninghoven, Sportreferent in der Stadtverwaltung. Jetzt soll es objektiver und gerechter zugehen.

Auf die Gewinner der Wahl wartet in diesem Jahr ein ganz besonderes Erlebnis: Sie werden beim großen „TourTag Meerbusch“, der Rahmenveranstaltung zur Durchfahrt der Tour de France, am Sonntag, 2. Juli, auf der Bühne auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich vor großem Publikum geehrt. Die Moderation der Ehrung liegt in den bewährten Händen von Wolfgang Eirmbter. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Beiträgen aus der Welt des Meerbuscher Sports.

(StadtSpiegel)