Wangerooge für Alleinerziehende

Das Familienbildungswerk der AWO führt vom 12. bis 18. August eine Bildungswoche für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern ab ca. 4 Jahren durch. Ziel ist die Nordseeinsel Wangerooge. Eine Woche zum Abschalten vom Alltag. Hier kann man in schöner Umgebung in guter Luft entspannen und wieder neue Kraft tanken. In kleinen Etappen geht es bei Wind und Wetter um die Insel. Zwei Besuche im Meerwasserschwimmbad, Walking und Tai Chi Übungen am Strand gehören zum täglichen Programm. Phantasiereisen, Malen und kreatives Arbeiten sorgen dafür, dass man die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress vergessen kann. Im Preis enthalten sind Unterkunft, Vollverpflegung, Seminarprogramm, Kinderbetreuung, Transferkosten für Bus, Schiff und Bahn, Koffertransport und Kurtaxe. Begleitet wird das Wochenende von pädagogisch erfahrenen. Die Plätze sind begrenzt. Informieren und anmelden: unter 02181 232529. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)