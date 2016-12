Weihnachtszauber dank Sponsoren!

Sie sorgt für beste Stimmung in der Weihnachtszeit: die wbm-Winterwelt. Doch ohne Sponsoren geht es nicht. Jetzt war Zeit, um einmal richtig „Danke“ zu sagen. Von Alexander Ruth

Bereits zum 12. Mal findet die Meerbuscher Winterwelt in Büderich statt. Bis zum 5. Januar rechnet Betreiber Klaus Unterwainig mit 80 000 Besuchern.

Zur Halbzeit zog Unterwaining eine Zwischenbilanz und bedankte sich bei seinen Sponsoren und Unterstützern mit einem kleinen Umtrunk in der Enzianhütte. „Wir sind sehr zufrieden, wir haben diesmal ein gutes Jahr, es gab keine Unfälle und es stehen auch keine Reparaturen an“, berichtet Unterwainig. Die milden Temperaturen und vor allem das trockene Wetter sorgten bisher für hohe Besucherzahlen.

„Ideal sind Temperaturen um plus 5 Grad, da schmeckt der Glühwein und keiner muss frieren“, bestätigt Ulrike Kritschmann von den Meerbuscher Wirtschaftsbetrieben (wbm), die seit einigen Jahren sich als Hauptsponsor der Winterwelt engagieren. Wie die wbm engagieren sich rund 40 weitere Unternehmen und Betriebe aus Meerbusch – für sie ist die Winterwelt mehr als ein verlängerter Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn: Sie hat sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt und ist ein wesentlicher Standortfaktor für Büderich geworden. Ohne Sponsoren hätte Unterwainig seine Idee nicht an den Start bringen könne, besonders der damalige Meerbuscher Bürgermeister Dieter Spindler habe schnell das Potenzial erkannt und die Winterwelt von Anfang an unterstützt, so Klaus Unterwainig.

Die Sponsoren geben mit ihren Zuwendungen jedes Jahr das Fundament für die Winterwelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz im Herzen Büderichs – muss der Betreiber doch rund 150.000 Euro auf den Tisch legen, bevor das erste Glas Glühwein ausgeschenkt wird.

(StadtSpiegel)