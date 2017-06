Wer hat Fragen zur Ausleihe von digitalen Medien? 2017-06-12T09:32+0200 2017-06-12T09:32+0200

Fragen zur Ausleihe digitaler Medien in der Onleihe Meerbusch beantwortet Hans-Jürgen Pott am Mittwoch, 14. Juni, um 15 Uhr wieder in der Stadtbibliothek Meerbusch, Dr.-Franz-Schütz-Platz 5, in Büderich. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 02132 916–448 (während der Öffnungszeiten) oder per E-Mail an stadtbibliothek@meerbusch.de. Über die „Onleihe“ können die Leser der Stadtbibliothek rund um die Uhr digitale Medien wie eBooks, eAudios, eVideos und ePaper kostenlos herunterladen und zeitlich begrenzt auf dem eigenen Computer, E-Book-Reader, Tablets oder Smartphones nutzen. Das Angebot steht jedem Nutzer mit einem gültigen Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek Meerbusch zur Verfügung. Von Alexander Ruth