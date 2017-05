Wer wird Büderichs neuer Schützenkönig?

Drei Wochen vor Pfingsten wird in Büderich der König der Sebastianer ermittelt. Wer folgt auf König Niko I. Neuville? Von der Redaktion

Diese Frage beherrscht die Gemüter. Während die Gerüchteküche brodelt und nach Jubiläumskompanien ausgespäht wird, ist Präsident Peter Gröters völlig entspannt: „Ich glaube, es wird ganz sicher einen Kandidaten geben!“ – Mehr verrät er natürlich nicht.

Am Samstag treffen sich zunächst Vorstand und Ehrengäste im Gasthof zur Krone, wo dann das Regiment gegen 15 Uhr auf der Moerser Straße aufzieht, um dann gemeinsam den Weg zum Parkplatz am Hallenbad zu beschreiten. Hier findet traditionell der Vogelschuss statt. Ab 15.30 Uhr schießen zunächst die Pfänderschützen auf den Hauptvogel, Jungschützen und Ehrengäste legen auf einen eigenen Vogel an. Daher stehen in aller Regel auch zunächst die Jungschützenmajestät und der Ehrenkönig der Bruderschaft fest, bevor die Königsplatte aufgelegt wird und der oder die ernsthaften Thronanwärter zu den Schießmeistern, die Waffe und Vorgehen sorgfältig erklären, bevor der erste Schuss fällt. Sobald der erfolgreiche Schütze feststeht, geht es im kleinen Festzug zum Dr.-Franz-Schütz-Platz, wo im Festzelt Erfrischungen, Musik und gute Gespräche warten. Ab 19 Uhr spielt die Band O-Ton auf und unterhält das Schützenvolk.

Der prachtvolle Einmarsch der Schützenkönigin – ihre Majestät wird stets vom Bundestambourcorps Rheintreue und dem Bundesschützenfanfarencorps Büderich abgeholt – wird dann für etwa 20 Uhr erwartet. Auf der Bühne werden dann zunächst die erfolgreichen Pfänderschützen mit Orden und Abzeichen geehrt, bevor das neue Königspaar dem Volk vorgestellt wird. Anschließend wird noch bis 23 Uhr gefeiert.

Am Freitag darauf werden traditionell die königlichen Minister und der Festablauf vorgestellt, bevor es am Pfingstsamstag mit Schützenfest, Kirmes und Umzügen wieder rund geht. Bis dahin muss der Hofstaat dann auch alles arrangiert haben – Anzüge, Kleider, Blumenschmuck und vieles mehr.

(StadtSpiegel)