Winnetou live erleben!

Am Samstag, 1. Juli, fährt das Jugendzentrum OASE zu den diesjährigen Karl-May-Festspielen nach Elspe. Dieser Tag ist gespickt mit tollen Erlebnissen rund um den Wilden Westen. Zunächst sehen die Teilnehmer eine Greifvogelshow und werden Zeuge wie Pferde durch Feuer galoppieren. Musik und Artistik stehen danach auf dem Programm, bevor es zu einem kleinen Picknick in die Westernstadt geht. Letztlich fehlt dann noch das eigentliche Highlight, die Show mit Winnetou, Old Shatterhand und ihren vielen Freunden und Widersachern. In diesem Jahr erleben die Teilnehmer die Lebensgeschichte von Winnetou. Von Alexander Ruth