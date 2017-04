Yoga in der Begegnungsstätte 2017-04-07T09:31+0200 2017-04-07T12:01+0200

Ab Dienstag, 25. April, findet in der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29, wieder ein neuer Yogakurs statt. Die Yogaübungen in diesem Kurs werden sanft und fließend durchgeführt. Teilnehmende werden feststellen, dass sie durch die Yogaübungen beweglicher werden und dass sich zusätzlich ihre Körperhaltung verbessern wird. Außerdem werden Kraft, Ausdauer und Balance geschult. Die Entspannungsphase am Ende der Kursstunde führt zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Der Kurs hat zehn Termine und findet jeweils in der Zeit von 9 bis 10.15 Uhr statt. Infos: 02161 819942. Von Alexander Ruth