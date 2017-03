Zwei Gewinner in Büderich!

Das Tennis-Turnier „Satellite“ in Büderich hat zwei Gewinner: Carolina Bulatovic und Marcel Hornung. Von Alexander Ruth

Rundum zufrieden blickt Veranstalter Marc Raffel und sein Team der Turnierleitung mit Annette Hierl und Marius Meiszies auf den vergangenen „Satellite“ zurück. Mit dem 4. Turnier am vergangenen Wochenende im Meerbuscher Sportpark Büderich gelang den Organisatoren ein toller Abschluss der aus vier Turnieren bestehenden Serie. „Unser neuer Satellite auf Hartplatz ist bei den Turnierspielern sehr gut angekommen“, resümiert Marc Raffel und verspricht für 2018 die zweite Auflage der Serie.

Carolina Bulatovic (TC Bredeney) siegte in der U 21 Konkurrenz in einem hart umkämpften Finalmatch gegen die sympathische Niederländerin Laura Rijkers (TV Vennikel) mit 6:3 3:6 und 10:8 und sicherte sich somit knapp den Tour-Sieg vor Laura. Neben dem Preisgeld winkt Carolina auch eine Wild Card zur Qualifikation des ITF Turniers „Bredeney Ladies Open 2017“, das mit 25.000 US-Dollar das am höchsten dotierte Damenturnier im Tennisverband Niederrhein ist und vom 4. bis zum 10. Juni stattfinden wird.

Bei den Herren triumphierte mit Marcel Hornung (TC RW Tiengen) ein ungesetzter Spieler. Nach seinem Auftaktsieg über Lennart Lehmann (TC BW Kamp-Lintfort) mit 6:2 7:5 schaltete er im Halbfinale souverän den an Position 2 der Setzliste geführten Alwin Kleinen (Viersener THC) mit 6:1 und 6:0 aus. „Man erkennt, dass er sich in das Turnier hineinspielt und an Sicherheit gewinnt“, freut sich Turnierleiterin Annette Hierl, die seine Spiele mit besonderem Interesse verfolgt hat. Denn der Name „Hornung“ ist in Tenniskreisen kein Unbekannter. Marcels Vater Axel spielte jahrelang in der Bundesliga für den TC BW Neuss und gewann im Einzel und mit der Mannschaft zahlreiche Deutsche Meistertitel. Als Spieler war er auch elf Jahre auf der ATP-Tour unterwegs und konnte Siege unter anderem gegen Boris Becker und Carl-Uwe Steeb auf seinem Konto verbuchen.

Dass Marcel das Talent seines Vaters geerbt hat, bewies er eindrucksvoll im Finale: Dort siegte er gegen den Topgesetzten Philip Uhde (TC Schwar-Gelb Heidelberg) in einem hochklassigen Match mit 6:2 und 6:4. „Dieser Turniersieg von Marcel lässt auf weitere zukünftige Erfolge hoffen“, zeigt sich Turnierleiterin Annette Hierl zuversichtlich. Immerhin steht der erst 18-Jährige bereits jetzt im Kader des Bundesligateams des TK BW Aachens.

Den Gesamtsieg des „Satellites“ in der U21 Konkurrenz holt sich Felix Decker (TC RW Süchteln) knapp vor Lennart Lehmann (TC BW Kamp-Lintfort).

Felix Decker sichert sich dadurch ebenfalls eine Wild Card und zwar für die Qualifikation des ATP- Challenger in Meerbusch im August 2017.

