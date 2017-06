Ökumenische Meditation 2017-06-22T09:31+0200 2017-06-22T09:31+0200

Die nächste ökumenische Abendmeditation findet statt am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr in der evangelischen Kreuzkirche in Lank. Es geht um einen Text aus dem 1. Korintherbrief mit dem Inhalt: „Was für immer bleibt sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten ist die Liebe.“ Von Alexander Ruth