Über kindliche Mediennutzung 2017-05-03T09:32+0200 2017-05-03T09:32+0200

In der Kita Farbenland der Lebenshilfe Neuss in Lank-Latum findet am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Bewegungsraum der Kita Farbenland, Pfarrstraße 10, ein Informationsabend zur kindlichen Mediennutzung statt. In der Familie werden wichtige Regeln im Umgang mit Medien formuliert und Vereinbarungen getroffen. Eltern bekommen bei dem Informationsabend wertvolle Tipps, wie sie ihre Kinder im Umgang mit Medien begleiten und fördern können. Sie lernen kindgerechte Angebote kennen und erfahren etwas über die zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten von Internet, Smartphone, Apps, Tablet & Co. Es werden Eltern von Kindern jeden Alters angesprochen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Anmeldung erbeten unter 02150 6090818. Von Alexander Ruth