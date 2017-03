25 Kilometer durch Meerbusch 2017-03-10T09:23+0100 2017-03-10T09:22+0100

Endlich ist es wieder so weit: Der Winter geht zu Ende und der Frühling kann kommen. Die erste Fahrradtour der Saison führt Vereinsmitglieder wie Gäste des Radfahrvereins 1897 Meerbusch-Lank, die selbstverständlich herzlich willkommen sind, am Sonntag, 12. März, ab 13.30 Uhr über gut 25 Kilometer „Rund um Meerbusch“. Anschließend findet ein gemeinsames Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Vereinslokal Haus Baumeister in Lank statt. Wer daran teilnehmen möchte, ohne zuvor die Radtour zu absolvieren, wird gebeten, sich bei Günther Schackers unter 02150 4324 rechtzeitig dazu anzumelden. Startort und Treffpunkt der Halbtagestour ist der Parkplatz am Sportplatz an der Nierster Straße in Lank. Mehr Infos unter: Von Alexander Ruth