Kurz vor den Sommerferien überschlagen sich die Veranstaltungen, die unbedingt vorher noch sein müssen. Von Kellys Grammatikou

Viele spüren in Schule und am Arbeitsplatz die Anspannung der letzten Wochen vor der großen Ruhe und sehen in volle Terminkalender.

Die Evangelische Kirchengemeinde Lank lädt dazu ein, eine Ruhepause einzulegen – nicht immer, aber immer öfter: im Rahmen ihrer Gottesdienstreihe „30-Minuten...“.

Am Freitag, 7. Juli, um 18.30 Uhr in der Lanker Kreuzkirche heißt das Thema der 30 Minuten: „Entspannung“!!

Das heißt: „30– Minuten“, ein Angebot für alle Generationen die zur Ruhe kommen wollen, die Gemeinschaft erleben wollen, die Gottesdienst feiern

wollen, die dieWoche ausklingen lassen wollen und die ins Wochenende starten möchten.

(StadtSpiegel)