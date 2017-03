Die Menschenmassen zeigten: Die „Sommerakademie“ der Volkshochschule ist äußerst beliebt. Von Alexander Ruth

Die Volkshochschule der Stadt Meerbusch hatte vergangenen Freitag zur Vernissage „Ausstellung Retrospektive Sommerakademie 2016“ in die Lanker Theloy-Mühle eingeladen. Schon weit vor der eigentlichen Eröffnung zogen lange Schlangen von geladenen Gästen durch das Erdgeschoss der altehrwürdigen Mühle und bestaunten die Auswahl von Kunststücken der Nachwuchskünstler im Alter von 15 bis 85 Jahren – die teilweise schon seit Jahren mit von der Partie sind. Unter Anleitung eines Dozenten entstanden so in den Kursen der Volkshochschule Marmor-Bildhauereien, Ölmalereien, Aquarelle, Acrylmalereien, Experimentelle Zeichnungen und Malereien sowie Bildhauereien mit Holz oder Alabaster. „Das ist eine wahre Talentschmiede“, resümierte eine ältere Besucherin die Ausstellung, die von der Leiterin der Volkshochschule Meerbusch Dr.

Marie Batzel feierlich eröffnet wurde. Musikalisch eingeläutet wurde die Ausstellung von Peter Rübsam der auf seinem Akkordeon Musette, Tango und Swing zum Besten gab. Tags darauf und vergangenen Sonntag war dann dem breiten Publikum die Ausstellung zugänglich.

(StadtSpiegel)