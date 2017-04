„Granaten“ für Meerbusch!

Bert Müllejans von der Stadt Meerbusch hat das Herbst-Programm für den Wasserturm vorgestellt. Darunter sind einige „Granaten“: Dieter Nuhr, Konrad Beikircher, Jürgen Becker und viele, viele mehr. Und: Der Ticketverkauf hat begonnen! Von Alexander Ruth

Kabarett-Freunde dürfen sich bereits im Frühling auf den kommenden Herbst freuen: Bert Müllejans, liebevoll von Kennern auch „Mr. Kabarett“ genannt, hat jetzt das neue Programm für den Meerbuscher Wasserturm vorgestellt – und bereits seit Anfang dieser Woche können die Abonnements bei der Stadt Meerbusch gekauft werden.

„Wir haben jetzt aktuell bereits eine klasse Auslastung“, sagt Experte für Meerbuscher Kultur. In der „Frühjahrsserie“ sind 489 von 500 „Abos“ verkauft worden. „Es läuft wie Bolle.“ Obwohl die Saison noch dran ist, kann Müllejans die Besucherzahlen auf rund 3400 schätzen. „Da wird sich nicht mehr viel tun.“ Die Kosten belaufen sich in dieser ersten Spielzeit auf 28 500 Euro, die Einnahmen liegen bei rund 37 000 Euro. „In den Kosten ist aber alles drin: Gagen, Bewirtung, Druck von Flyern und so weiter.“ Und damit der Erfolg auch im zweiten Halbjahr so bleibt, dafür hat „Mr. Kabarett“ wieder erstklassige Künstler engagiert. Möglicherweise einer der populärsten Namen: Dieter Nuhr. „Eigentlich bespielt er nur Hallen“, aber in Meerbusch hat er sich ein wenig verguckt, seit 1994 kommt er immer wieder in die Stadt. „Bei uns gibt er seine Vorpremiere.“

Aber auch alle anderen, die nach Meerbusch kommen, sind Klassiker der Szene: Arnulf Rating, René Sydow, Pause und Alich, Manes Meckenstock, Nessi Tausendschön und Vince Ebert. Und auch unter den Namen, die die Zusatzveranstaltungen im Meerbuscher Wasserturm bilden, sind einige „Granaten“. Eigentlich alle: Konrad Beikircher, das Joscho Stephan Quartett, die legendären Jungs von „Tierra Negra“, das Daniel Goldkuhle-Trio, Gerd Dudenhöffer, Jürgen Becker und Michael Fitz. Und die Preise bleiben konstant: Das Abo-Ticket kostet 72,60 Euro, die Einzelkarte 22 Euro. Für die Herbstserie sieht Bert Müllejans einen Gewinn am Horizont: „Ich gehe davon aus, dass die Kosten bei rund 27 000 Euro liegen werden, die Einnahmen bei geschätzten 36 000 Euro.“ Alle Veranstaltungen finden im Forum Wasserturm, Rheinstraße 10, in Lank-Latum statt. Tickets gibt es bei der Geschäftsstelle der Meerbuscher Nachrichten in Schiefbahn, bei „die Anzeige“, Hubertusplatz 4, 02154 916440.

(StadtSpiegel)