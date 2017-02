„Lions meets Jazz“ im Wasserturm

Am Freitag, 10. März, 20 Uhr findet unter dem Motto „Lions meets Jazz“ im Forum Wasserturm in Lank-Latum ein Benefizkonzert zugunsten der Hospizbewegung Meerbusch statt. Von Alexander Ruth

Das Daniel Goldkuhle Trio spielt Musik von Louis Armstrong, Sidney Bichet und vielen anderen aus den 20er und 30er Jahren. Dabei sein werden: Klaus Osterloh (Trompete/Flügelhorn), Holger Werner (Saxophon/Klarinette), Martell Beigang ( Schlagzeug), Ivo Kassel (Bass), Meike van Bebber ( Gesang und Moderation) und Daniel Goldkuhle (Gitarre). Die Teilnahme am Konzert erfolgt über eine Überweisung in Höhe von 25 Euro an das Lions-Hilfswerk Meerbusch, IBANDE 3930060 601000 4147758 und gilt als Eintrittskarte.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auf der Internet-Seite der Hospizbewegung Meerbusch e.V. unter Termine.

(Report Anzeigenblatt)