„Platt sprääje hält jong“ 2017-02-23T09:42+0100 2017-02-23T09:42+0100

„Platt sprääje hält jong“ ist die feste Überzeugung von Johannes Toups und seiner Anhänger. Und weil die Älteren jung bleiben und die Jüngeren nicht alt werden wollen, startet am 6. März 2017, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Haus Latum in Lank-Latum, Mittelstraße 51, wieder ein Mundartstammtisch. Mit Wilddieben, Einkaufsbummlern, diversen Vertällekes und vielen Redensarten wird sich Toups befassen. Natürlich wird auch die gewohnte „Band“ Beeck/Hansen mit dabei sein und Unterstützung zum geplanten gemeinsamen Singen plattdeutscher Leider liefern. Von Alexander Ruth