„Wooschmondach“ mit „Wooschkok“

Traditionsgemäß starten der Männerchor Lank-Latum und der Kulturstammtisch „Montags bei Baumeister“ alljährlich mit dem so genannten Wooschmondach, einer absolut lockeren Fastelovend-Veranstaltung, in die Karnevals-Session. Die Tradition, eine Woche vor Rosenmontag den so genannten Wooschmondach ausgiebig zu feiern, geht auf ein historisches, aktenkundiges Ereignis aus dem Jahre 1793 im Raum Lank-Latum zurück. Neben dem karnevalistischen Treiben an Kleenfastelovend, so nennt man den Montag vor Rosenmontag, mit Liedbeiträgen, Büttenreden, Sketchen und einschlägiger Live-Musik von Klavier, Akkordeon und Klarinette servieren die Wirtsleute im Haus Baumeister in Lank-Latum den beliebten, sehr leckeren Wooschkok in verschiedenen Variationen. Männerchor und Kulturstammtisch freuen sich bei freiem Eintritt über viele Gäste am Montag, 20. Februar, um 19 Uhr. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)