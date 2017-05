Am kommenden Mittwoch, 10. Mai, wird der verschobene Termin mit NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans nachgeholt. Von Alexander Ruth

Der Finanzminister des Landes kommt auf Einladung der SPD-Landtagskandidatin Nicole Niederdellmann-Siemes nach Meerbusch. Hier verbrachte er viele Jahre seiner Kindheit und Jugend. Mit den Gästen will er über das Thema „Was ist Gerechtigkeit? Wohlstand und Sicherheit für alle durch verlässliche Steuern“ reden. Der Abend findet statt am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Haus Baumeister, Hauptstraße 32, in Lank-Latum.

(Report Anzeigenblatt)