Akrobatik für Jugendliche 2017-05-02T09:41+0200 2017-05-02T09:41+0200

Am Samstag, 29. April, lädt die Gymnastikabteilung des TD Lank 07 alle Jungen ab dem 8. Lebensjahr zu einer Akrobatik-Probestunde ein. Das Training findet immer von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in der Turnhalle Stettiner Straße in Lank-Latum statt. Wer Spaß an einem vielseitigem Sport mit geistiger und körperlicher Verausgabung hat, ist zu einer unverbindlichen Trainingsstunde eingeladen. Beim Training der Sportakrobatik erlernen die Teilnehmer unter anderem Überschläge, Saltis sowie statische Figuren, wie menschlich Pyramiden. Fragen werden Interessierten unter der Telefonnummer 0163 4756901 gerne beantwortet. Von Alexander Ruth