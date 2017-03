Akrobatik-Gruppe in Lank-Latum! 2017-03-09T12:53+0100 2017-03-09T12:52+0100

Ab Samstag, 29. April, gibt es in der Gymnastikabteilung des TD Lank 07 eine Akrobatik-Sportgruppe, die sich an Jungen ab dem 8. Lebensjahr richtet. Das Training findet immer von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in der Turnhalle Stettiner Straße in Lank-Latum statt. Wer Spaß an einem vielseitigem Sport mitgeistiger und körperlicher Verausgabung hat, ist zu einer unverbindlichen Probestunde eingeladen. Beim Training der Sportakrobatik erlernen die Teilnehmer unter anderem Überschläge, Saltis sowie statische Figuren, wie menschliche Pyramiden. Von Alexander Ruth