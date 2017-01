Andreas ist die neue Edelweiß-Majestät !

Nach einem spannenden Schießen setzte sich Andreas Steinle gegen seine Konkurrenten beim Vogelschießen durch. Von Alexander Ruth

Bereits vor einigen Wochen traf sich die 1. Jägerkompanie Edelweiß aus Lank-Latum, um den neuen König auszuschießen. „Dieser Brauchtum wird seit mehr als 50 Jahren in der Kompanie gepflegt und gefeiert“, sagt Fabian Wiemann von der Jägerkompanie Edelweiß. Neben dem Königsschießen mussten sich die Schützen bei einem Wertungsschießen und dem Pfänderschießen beweisen. „Aber nicht nur die Herren durften antreten, sondern auch die Kompanie-Frauen.“ Sie trugen unter sich ein Wertungsschießen aus, bei dem die Siegerin den Frauen-Orden überreicht bekommt.

„Aber vor dem Schießen traf man sich samstagmittags auf dem alten Friedhof in Lank-Latum“, so Fabian Wiemann. Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder wurden Blumenschalen niedergelegt. Das Schießen begann im Anschluss mit dem Wertungsschießen über den „Erich Mühlberg Gedächtnispokal“. Erich Mühlberg war „eine sehr bedeutende Person in der Bruderschaft“ und trug wie kaum ein anderer einen wesentlichen Teil zur Entwicklung der Bruderschaft in Lank-Latum bei. „Er war Mitbegründer der Edelweiß und hat diese jahrelang als 1. Vorsitzender angeführt.“ Als Sieger ging Pierre Kolschmann hervor. Nach dem Wertungsschießen folgte das Pfänderschießen. Hierbei gilt es dem hölzernen Pfändervogel den rechten und linken Flügen abzuschießen, sowie den Kopf und den Schweif. Dabei konnte Wilfried Ziebell den rechten Flügel, Thomas Gabernig den linken, Thomas Weyergraf den Kopf und Mika Grubert den Schweif erschießen. „Im folgenden Frauen-Schießen hatte Angelika Kinner die ruhigste Hand und setzte sich gegen die zweitplatzierte Sabine Berrisch und drittplatzierte Heike Weyergraf durch.“ Nach den recht formalen Schießen ging es dann zum eigentlichen Höhepunkt über: Fünf Edelweiß-Jäger traten an, um den neuen König der Edelweiß auszuschießen. Es war ein packender Wettkampf, bei dem jeder um seine Würde ring und dem Holzvogel gekonnt zuzusetzen. „Nach gut anderthalb Stunden gab es aber einen Schützen, der genau wusste, wie er den Vogel treffen muss – so dass er dann von der Stange fällt.“ Andreas Steinle ging als neuer König hervor. Mit Birgit Steine bekleiden sie das neue Königsamt.

An diesem Tag wurden noch drei große Jubilare gefeiert. Peter Blommen ist ein Urgestein und Ehrenmitglied der Kompanie. Ihm wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft eine Nadel überreicht. Klaus Marose und Kompanieführer der Kompanie wurde zu Ehren seiner 40-jährigen Mitgliedschaft die entsprechende Anstecknadel überreicht. Auch Theo Fallack erhielt eine für seine 30-jährige Mitgliedschaft.

(Report Anzeigenblatt)